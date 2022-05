„MIS MUSS ON?“ | Maribel Vääna: juuksur ütles, et ma võinuks olla Georg Otsa naine. Praegu olen kiindunud aga väga ilusasse noormehesse!

Superstaarisaade, millest on nüüdseks möödas pea pool aastat, avas saate kasvandikule Maribel Väänale palju uusi võimalusi – ta juhtis telesaadet „Naabrist parem“, sai Universal Musicuga plaadilepingu ning hiljuti tuli tal välja ka debüütsingel „Marilyn Monroe“. „Tegelikult on terve mu elu muutunud. Ma vaid lootsin enne superstaarisaatesse minekut, et selline asi võiks minuni tulla – saan teles särada, mul on plaadileping ja saan oma lugusid teha. Ma ei osanud aga oodata, millal see tuleb või kas üldse tuleb,“ arutleb Maribel.