Külliki Saldre: kui ma hädas olen, keeran asja komöödiavõtmesse ja viskan üle. See on lihtsalt iseenda päästmine

Mis salata, säherduselt rõivis näitlejal on kümneid kordi võimalusi kukkuda, halvemal juhul koguni jalaluu murda. Ent näitleja, see kannatab teadupärast kõik välja. Ka selle, kui ajastukostüümi kandmine pingutust nõuab. „Kartnud ma ei ole, et kukun,“ tunnistab Külliki muiates. „Lavastuses „Vennad Lautensackid“ pidin tulema lavale astudes liikuvale lindile. Lint liikus vastassuunas. Pidin elegantselt ette astuma, aga hindasin oma sammu valesti ja tulin lavale nii, et hoidsin end meeleheitlikult kõhu- ja jalalihaseid pingutades püsti – pea ees ja jalad taga. Püsti ma jäin ja kummuli ei käinud, aga see võis rets vaatepilt olla!“