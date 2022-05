„Dan ei nimetanud mind kordagi poolõeks, tema jaoks olin alati õde.“

„Dan väga hoidis mind. Mäletan, kuidas ta tutvustas mind kodus oma kursusekaaslastele. Ta oli lausa uhke mu üle. Viis mu otse kööki ja ütles, et „saage tuttavaks – see on minu õde. Vot siin ta on! Mul on õde!“ Ta oli tohutult õnnelik,“ meenutab näitlejanna Kata-Riina Luide 37aastaselt ootamatult igavikku lahkunud Dan Põldroosi. Oma venda.