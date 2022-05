Madli Vilsar kindlustas koha maineka Inglise modellivõistluse finaalis: olin üllatunud – ma pole ju enam sellises mõõdus nagu kümne aasta eest

„Olen aru saanud, et Inglismaal ongi suur rõhk praegu sellel, et normaalmõõdus inimesed reklaamiksid normaalmõõdus asju. Väga populaarne on praegu otsida ja leida uusi talente just pluss-suuruse kategooriasse. Kuigi ei saa öelda, et ma olen väga suur või volüümikas, siis ametlikult modellimaailmas ma ikkagi paiknen seal kategoorias,“ räägib Vilsar.