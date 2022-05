HÜVA NÕU | Personaaltreener Lauri Reppo: aju annab alati enne alla kui keha, valu on kehast väljuv nõrkus

Juba seitsmendat aastat toimub tänavaspordi mekas Pärnus üks Euroopa tänavaspordi suursündmusi „Kevad Battles“. Kokku tuleb sportlasi üle maailma ning tänavu võisteldakse lisaks street workout’ile ka endurance’is, käesurumises ning trikitõukerattas. Üks endurance’i favoriite on Striidikooli spordiklubi treener Lauri Reppo, kes treenib põhiliselt lapsi. Ta usub, et sport on lastele tähtis ning lapsed, kes läbi spordi saavad positiivseid kogemusi, kannavad seda emotsiooni edasi ka teistele lastele ja seeläbi ka motiveerivad neid. See kõik tuleb neile edaspidises elus väga kasuks. Ja motosid on Reppol kaks - aju annab alati enne alla kui keha, seega kui tekib tunne, et enam ei jõua, siis tasub edasi pingutada ning valu on tegelikult kehast väljuv nõrkus.