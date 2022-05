FOTOD | Kaks särtsakat kooliõpetajat lõid postitantsustuudio: oma keha häbeneda ei tasu, sageli saavad just kurvikamad naised suurima eduelamuse

Oksana (41) ja Aveli (28) on kaks tarmukat ja särtsaka loomuga Võrumaa kooliõpetajat, kes hiljaaegu ühendasid jõud, et teha reaalsuseks unistus päris enda postitantsustuudiost. „Kui stuudio avasime, olin ma kaheksandat kuud lapseootel,“ räägib Aveli ja lisab, et kodus on teda ootamas vaid ühe kuu vanune beebi. Kui sageli arvatakse, et perelisa sündimine paneb suuremad karjäärialased unistused ja ambitsioonid mõneks ajaks pausile, siis Oksana ja Aveli tõestavad vastupidist.