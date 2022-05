KUI LAPSEL ON VÄHK | Nelja-aastane poiss: „Emme, mis juhtub inimesega pärast surma?“

„Kuidas need vanemad küll vastu peavad?“ mäletab nelja-aastase vähihaige poja ema enda mõtteid iga kord, kui nägi teleris või internetis üleskutseid annetada haigete laste toetuseks raha. Ehkki tema enda laps oli sel ajal terve, panustas ta alati nii palju kui võimalik. Tal oli neist peredest lihtsalt tohutult kahju. „Ma ei arvanud kunagi, et meie pere satub ise sellisesse olukorda. Aga näete, elu käib kummalisi radu pidi. Nüüd kogen omal nahal, kust see jõud kõik võetakse…“ ohkab ema.