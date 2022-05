HÜVA NÕU | Ninakirurg Aet Saarts: populaarsust koguvad nina täitesüstid

Kõrva-nina-kurguarst ja üks kogenumaid ninakirurge dr Aet Saarts tõdeb, et kirurgi vastuvõtule ei tulda ilmaasjata. Enamasti tullakse probleemiga ja kedagi tagasi ei saadeta. „Mina ei ütle kellelegi, et ära vaata oma nina, ära pööra tähelepanu!“ sõnab dr Saarts. Kui iluviga häirib, pole häbiasi arsti poole pöörduda. Siiski peab arvestama, et kirurgilisel lähenemisel on omad riskid.