Pink Floydi trummar Nick Mason toob publiku ette taldrikutäie saladusi

KAKS ON PAREM KUI ÜKS: Oma elulooraamatus „Inside Out“ on Nick Mason rääkinud, et tema muusikalises arengus oli pöördepunktiks 1960. aastate keskel ansambli Cream kontsert, kus ta nägi selle löökpillimängijat Ginger Bakerit istumas kahe suure trummi taga. „Alates sellest hetkest pidi mul olema kahest suurest trummist koosnev komplekt – ning järgmisel päeval ma läksin ja ostsingi selle.“ Foto: Will Ireland