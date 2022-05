Monroe kleidi disainer taunib otsust anda ikooniline rüü Kardashianile trööbata

Reality-täht ja ärinaine sai Monroe kuulsa kleidi laenuks muuseumilt Ripley's Believe It Or Not, kes oli ostnud maailma kuulsaimate rõivaesemete hulka kuuluva rüü 2016. aastal ligi viie miljoni dollari eest. Moe- ja tekstiilieksperdid on muuseumi sammu laialdaselt kritiseerinud: Marilyni kleit on nii habras, et sai paratamatult kahjustada, mis sest, et Kim poseeris sellega vaid Met Gala moepeo algul ning tõmbas peatselt selga kleidi koopia.