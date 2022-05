HARVAESINEV HAIGUS! Dirigent Janne Fridolin võitleb vähiga: olime suures šokis, sest ei teadnud, mis edasi saab

Silmakliinikus vastuvõtul tegi tohter Janne silmapõhjasid mikroskoobiga uurides kohe selgeks, et tegu on silmamelanoomi eriti pahaloomulise vormiga, mis oli kasvanud tema silma tagumises osas vähemalt poolteist-kaks aastat. „Meil on peres nii, et kui kellelgi on midagi südamel, siis kohe sellest ka räägitakse. Lapsed olid muidugi väga õnnetud. Me ei teadnud, mis edasi saab,“ meenutab Janne, et kogu pere oli suures šokis.