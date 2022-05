Toomas Kolk kahmas enda sarja režissööriks Mart Sanderi: temast tuli kinni haarata, enne kui ta kaineks saab!

Mart Sanderil on peagi tulemas uus sari „Nutikas“, mille idee ja stsenaariumi autor on sedapuhku andekas ja mitmekülgne mees Toomas Kolk. „Meil on täpselt kümme aastat tutvust ja kui aus olla, oleksime pidanud juba ammu mingeid suuremaid projekte tegema. Toomas on nagu minu nutikas omamoodi ajupikendus, kelle mõtlemine toimib minu omaga väga sarnastes algoritmides,“ sõnab Mart.