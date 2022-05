ÕL VIDEO | ERAKORDNE VÕIMALUS! Eesti poisid soojendavad tuuril maailmakuulsat bändi OneRepublic: me põlesime ja neile meeldis meie energia

„Me pidime näitama, et oleme täiega valmis nii suurt bändi soojendama. Vaatasime ennast ja vaatasime teisi – mõtlesime, et võimalust ei ole, aga proovime ikkagi ja anname endast parima. Tegelikult polnudki meie peaeesmärk võita, vaid näidata meie energiat ja tahtmist. Arvame, et just seetõttu nad meid valisidki,“ räägivad bändi Around The Sun liikmed, kes soojendavad Baltikumi tuuril kolmel kõige suuremal areenil ansamblit OneRepublic.