Teleajakirjanik Heelia Sillamaa: jäin rasedaks vaid nädalad pärast Peebuga tutvumist

„Mul oli selline veider päev – olin just töö kaotanud ja sain aru, et olen rase. Helistasin Peebule (Peep Maasikule, Heelia lapse isale – toim.). Mõtlesin, et ta rahustab mu maha ja ütleb, et kõik saab korda. Peep ütles, et tal on aega vaja. Kõik need tunded kokku – see oli üks väga raske õhtu. Sellel õhtul lubasin endale, et kui kõik tuleb hästi välja, siis ma kirjutan oma loo selleks, et keegi teine, kes ennast samast situatsioonist leiab, tunneks mingit lohutust, et tegelikult ei ole midagi läbi,“ rääkis teleajakirjanik Heelia Sillamaa „Õhtu!" saates, kuidas ta jäi rasedaks mehest, keda oli tundnud vaid paar nädalat.