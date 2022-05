Kõik sahtliheliloojad, tähelepanu! Eestikeelsete laulude võistlus ootab osalema

Žürii esimees Koit Toome: „Jaak Joala on minu elus väga suurt rolli mänginud. Meil kuidagi klappis kohe esimesest hetkest ja sellest kujunes väga suur sõprus. Ta on mind elus nii inimese, õpetaja kui ka muusikuna väga palju mõjutanud. Olen tänulik, et nüüd selline võimalus avanes ja saan kaasa teha nii lahedas projektis, mis on just temale pühendatud.“