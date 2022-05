ARSTILKÄIK LÕPPES PARKIMISTRAHVIGA! Maruvihane Triinu Liis: „See on absurd!“ Kuidas blogija aga ringi sõidab, kui tal juhilube pole?

„Minu arvamus on see, et isegi kui ümberringi on eraparklad, siis ma pean saama tasuta parkida, kui mul on digiloos olemas dokument, mille järgi vajasin ma päriselt arstiabi – olgu mu vanaisal insult, ma hakkasin sünnitama või mu lapsel on 40kraadine palavik,“ räägib püha viha täis blogija Triinu Liis McNairn, kes on mitu korda erakorraliselt haiglasse kiirustades parkimistrahvi saanud.

Kuidas oli agal Triinu Liisil võimalik saada parkimistrahv, kui tal endal lube pole? Kas blogija murrab seadust?