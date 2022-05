INTERVJUU | ​​Seksikuninganna Epp Kärsin on välja koolitanud juba 25 000 inimest: poolkõvade asjadega ma ei lepi!

„Ma olen täpselt see sama lihtne väike tüdruk sealt Kobratu külast. Vähemalt ema ütles mulle, et ju ta on mind hästi kasvatanud, sest ma ei ole muutunud. Huvitav on see, et ma ise unustan ära, et ma olen Epp Kärsin. Seda aga ikka juhtub, et kui lähen restorani sööma, hakkavad kahvlid-noad kukkuma. Ehk sa näed, kuidas inimesed aeg-ajalt kiiluvad kinni. Võib-olla on põhjus selles, et olen rääkinud seksist niivõrd vabalt ja kui inimeses endas seda vabadust ei ole, võib talle tunduda kuidagi imelik nendest asjadest rääkida. Mina küsin aga vastu, miks ei peaks rääkima, sest enamikul inimestel on nii suured hirmud ja piirangud. Ma lammutan selle kõik laiali,“ räägib Epp Kärsin.

Suhte- ja seksiekspert räägib avameelses intervjuus muu hulgas, kui keeruline on seda tagasihoidlikku hirmude ja piirangute küüsis elavat eestlast lahti muukida, kas potentsiaali heaks seksiks on igaühega ja kuidas siis see õige inimene lõpuks ära tunda.