ÕL TV | Alari Kivisaar: nüüd juhtub minu jaoks midagi enneolematut - see on midagi, mida olen kogu aeg kartnud, et see juhtub...

Juba üle 20 aasta igal argihommikul eestlasi äratanud raadiohääl Alari Kivisaar on ka pärast kaht aastakümmet endiselt oma tööga rahul. Sama ei saa öelda tema kunagise diskoriameti kohta, millest ta juba aastaid tagasi loobuda otsustas. Küll aga on ta aeg-ajalt tundnud, et DJ-pulti ta veel kunagi astub, ja nüüd on see aeg käes – Kivisaar teeb tänavusel Retrobestil oma hüvastijätusõu. „Olen sisimas teadnud, et ilmselt see korra juhtub. Ja nüüd ta siis juhtub,“ lausub ta. Intervjuu Alariga on tegelikult tehtud kaks aastat tagasi vahetult enne koroonapandeemiat, mis tõmbas toona Kivisaare suursuguselt plaanilt vaiba alt. Nüüd on ta aga optimistlikult oma unistust teostamas.