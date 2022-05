ÕL VIDEO | TAGASI KODUS! Väsinud, ent õnnelik Stefan: mina olen rahul – andsime endast parima ja nautisime!

Väsinud, ent õnnelik ja rahulolev Stefan jõudis ühes Eesti delegatsiooniga Tallinna lennujaama juba päev pärast Torinos toimunud finaali. Lennujaama jõudes ei salgagi mees, et on väsinud. „Eile õhtul oli selline olukord, et kõik lõppes päris hilja, umbes kahe-kolme paiku öösel. Kõht oli väga tühi, seega läksime sööma. See venis nii kaua – hotellist oli vaja juba kella seitsmest lahkuda, ent jõudsime sinna alles viiest-kuuest. Väga unine on olla,“ kirjeldab eurolaulik, kuidas end pärast pingelist ja pikka finaalööd tunneb. Väsimusest hoolimata on mees tänulik ja rahulolev.