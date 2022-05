Meenutades Toomas Suumani: „Toomase õnnistus ja needus oli see, et ta ei suutnud elus midagi kiretult teha.”

Toomas Suumanil kirge jagus. Mitte üksnes häälde. „Samamoodi pidi ta laval mängima – kasvõi episoodilist rolli – aga kogu raha eest!“ on Lennukil meeles. „Tema kohta ei kehti kindlasti ütlus, et kui tervet rehkendust ei jõua, tee pool. Poole rehkenduse pärast polnud Toomase kultuuris mõtet kodust välja tullagi. Tagantjärele tundub, et ta lihtsalt ei osanud poole jõuga asju teha ja selles suhtes oli tal õigus. Kui midagi juba teha, siis kogu hingest. Isegi, kui teinekord hästi välja ei taha tulla.“