Tosin kilo kergem! Triin Luhats kaalukaotusest: tõsist keskendumist nõudvatel perioodidel lihtsalt unustan söömise

„Arvan, et muutus on minu puhul juhtunud mitmete asjaolude kokkulangevuse tõttu. Väga palju tööd ja stressirohke periood, aga ka see, mis maailmas on viimasel paaril aastal toimunud – ka praegu Ukrainas käiv sõda ja sellega kaasnev mure. Tõsist keskendumist nõudvatel perioodidel juhtub mul paraku nii, et lihtsalt unustan söömise,“ räägib Luhats intervjuus Kroonikale.