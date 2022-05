Juhan Paadam: „Kui ma ennustasin Ukrainale võitu, siis poole hääletuse peal oli tunne, et see ei pruugi siiski niimoodi juhtuda.“

„Selle aasta Eurovisioni lauluvõistlus tuli kindlasti natukene teistmoodi ja natukene sordiini all, mis johtub olukorrast Euroopas ning sõjast,“ arutleb Eurovisioni ekspert Juhan Paadam. „Ehkki kõik on toimunud, on see olnud vaoshoitum, sest sõda Ukrainas on kahtlemata oma pitseri jätnud kõigele, ka Eurovisioni lauluvõistlusele.“ Ning ukrainlaste mäekõrgune võitki on seotud koletu sõjaga nende kodumaal. Euroopa näitas Ukrainale sel lauluvõistlusel erakordset toetust.