Südantlõhestavalt kurb! Britney Spears teatab raseduse katkemisest

40aastane lauljanna tegi koos kihlatuga Instagramis ühisavalduse, kus sõnavad: „Teatame sügavaima kurbusega, et raseduse algusfaasis kaotasime oma imelapse. See on laastav iga lapsevanema jaoks. Oleksime ehk pidanud rasedusuudise teatavaks tegemisega ootama, kuniks see on kaugemale jõudnud. Ometi olime me äärmiselt põnevil, et teiega häid uudiseid jagada.“