OTSEBLOGI | LOOTUST ON! Stefan säras Eurovisioni finaalis nagu miljon dollarit: kas suurepärane esitus toob Eestile koha esikümnes?

Hello, Europe! This is Õhtuleht calling! Kätte on jõudnud Eurovisioni lauluvõistluse kõige magusam päev – Torinos toimub lauluvõistluse suursugune finaalsõu, kus esindab Eestit ka meie sarmikas Stefan lauluga „Hope“. Kuidas Eestil Eurovisionil läheb? Kes kroonitakse lauluvõistluse võitjaks? Milliseid üllatusi on õhtul eurofännide jaoks varuks? Hoia Eurovisioni arengutel kätt pulsil jälgides Õhtulehe otseblogi!