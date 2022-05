GALERII | Kristina Suuroja avas Keilas oma restorani, avamispeole saabus glamuurne seltskond

Kristina Suuroja kolis Keila linna kolme aasta eest. Naine on oma Instagrami kontol rääkinud, et seal elatud aastate jooksul on ta puudust tundnud ühest kauni miljööga restoranist, kuhu ühes kallimaga romantilisele kohtingule minna. Kus viga näed laita, seal tule ja aita! Ühes Keilast pärit Helina ja Toomasega tekkiski idee uue restorani avamiseks.