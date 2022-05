REPORTAAŽ VILJANDIST | Mida tunneb isa süda, kui tema poeg on esinemas miljonitele silmapaaridele?

„Viljandi poiss tuli ja tegi ära!“ hõiskab õnnejoovastuses Sasun Airapetjan vahetult pärast seda, kui tema poeg Stefan on kindlustanud Eestile kohe Eurovisioni finaalis. Mehe rõõm poja edu üle oli nõnda ülevoolav, et oodatud uudist kuuldes kargas ta esimese asjana enda kõrval seisnud vennale sülle! „Aitäh, et toetate Stefanit,“ on mees tänulik kõigile, kes neljapäeva hilisõhtul leidnud tee mehe restorani tagahoovis toimunud Eurovisioni poolfinaali ühisvaatamisele.