Kuninganna tunnustas surevat meediatähte kõrgeima võimaliku tiitliga

James teatas esmaspäeval, et on alustanud hospiitsravi - ta on suremas ja tervenemisvõimalust pole. „Oleme kõik ära proovinud, kuid mu keha keeldub kaasa mängimast,“ kirjutas raadiotäht, kelle võitlusele soolevähiga on britid aastaid kaasa elanud. Nüüdsest viibib ta oma vanemate kodus ning magab suurema osa päevast. „Keskendume sellele, et mul poleks valusid ja et ma saaksin oma pere seltsis olla.“