ARVUSTUS | „Tüdrukute õhtu“ 7. osa: neidude jalge ette ujub merehõbe – kirglik kalamees, kalasuitsutaja ja kuldkalake, kes asub ilma loata tagumikku näppima

Pavel tõstab romantiliselt posti otsa ka stringides Liisi ja paarike tiirleb seal koos. Berit hindab, et vaatepilt oli väga ilus. Peagi aga Beriti arvamus Pavelist muutub, sest too asub hotellis tema tagumikku käppima. Seda on äärmiselt ebameeldiv vaadata ja Berit räägib hiljem sellest intsidendist lausa läikivate silmadega. „Pavel on kõige ebameeldivam inimene, kes siin saates on käinud,“ lajatab ta.