Mida kirjutatakse Stefanist välismeedias? „Vesternihõnguline „Hope“ pakkus eurotümpsule vaheldust.“

Soomlaste Iltalehti muusikaeksperdid nimetasid enne teist poolfinaali Stefanit soomlaste The Rasmuse kõvaks konkurendiks. „Stefan on Eurovisionile püüelnud neli korda. Eestit esindav pala „Hope“ on kiire tempoga kitarrilugu, milles kõlavad mõjutused Avicii muusikast,“ kirjutas Iltalehti. „Minu meelest on see hea lugu. Meenutab veidi ka Rootsi Eurovisioni-võitja Måns Zelmerlöwi laulu „Heroes“,“ ütles Eurovisioni-spets Mari Pudas.