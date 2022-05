Stefanil on head šansid? Selgus Eurovisioni finaali esinemisjärjekord

Loosi abil selgitas Stefan välja, et Eesti esineb teises pooles. Hiljem avaldati ka täielik esinemisjärjekord, millest tuli välja, et Eestile on antud finaalis hea asetus. Stefanil on võimalik teha enda etteaste täpselt enne telefonihääletuse algust, ehk Eesti on esinemisjärjekorras viimane.