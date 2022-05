MUINASJUTULINE ARMASTUSLUGU | Heidi Hanso: kui Taaviga kokku sain, läksid mul kohe jalad nõrgaks!

PAJUVÄRAVA PAKUB OOTAMATUSI: „Minu maailmas on tavaline, et teen hommikul plaani. Aga asjad ei lähe kunagi plaani järgi,“ märgib Heidi. „Raudselt jooksevad hobused aiast välja või tekib SOS-olukord, kuhu kulub mitu tundi. Sellepärast on nii tore, et Taavil ei ole ka üheksast viieni tööd ja me saame koos kulgeda. Talu taktis.“ Foto: Alar Truu