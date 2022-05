TÄNAVAKÜSITLUS | Täna on Stefani päev! Millist tulemust ennustavad viljandlased kodulinnast pärit eurolaulikule?

Et Stefan saab edasi finaali, selles ei kahtle Õhtulehe tänavaküsitluses osalenud viljandlased hetkekski! „Täna on Stefani päev,“ lõõritavad ülevas meeleolus Aime, Maarika ja Ester, kes on enda sõnul suured Stefani fännid. Naised on Viljandisse kohale sõitnud spetsiaalselt seepärast, et Stefani kodulinnas eurolaulikule kaasa elada!