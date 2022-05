Kus toimub Eurovision 2023, kui Ukraina peaks võitma? Üks riik pakub end juba korraldajaks

Ukraina on olnud Eurovisionil edukas: finaali on see riik alati jõudnud. Võidetud on esimese Ida-Euroopa riigina lausa kahel korral: 2004. aastal triumfeeris lauluvõistlusel Ruslana palaga „Wild Dances“ ning tosin aastat hiljem krimmitatarlaste seast pärit Jamala valusa lauluga „1944“. Mõlema võidu järel korraldas Ukraina järgmise aasta Eurovisioni oma pealinnas Kiievis.