BÄNDI TAGAMAADEST: Kalush Orchestra võit oli Euroopa toetusavaldus vaprale Ukrainale

Kalush Orchestra „Stefania“ jäi Ukraina eelvoorus tegelikult teisele kohale. Võitjaks kuulutatud Alina Pash pidi Eurovisionile sõitmise plaanid maha matma, kui selgus, et ta oli 2015. aastal külastanud Venemaa okupeeritud Krimmi. Torino pilet anti seega Kalush Orchestrale, kelle palast kujunes ukrainlaste vabadevõitluses omamoodi hümn. Bändi liider Oleh Psiuk ütles märtsi algul Sky Newsi intervjuus, et „Stefania“ kõlab Ukrainas kõikjal. „Algselt oli see laul pühendatud mu emale, aga nüüd on see mõeldud kõigile emadele.“