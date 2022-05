Sibulakoorijast stand-up-koomikuks! Claus Mootse: tahaksin näha laval erinevate valdkondade esindajaid nagu Selveri poemüüjaid ja Poola rekamehi

Comedy Estonia koomik Claus Mootse (28) armastab publikuga vestelda nii veidratest olukordadest, elust maal ja linnas, perest kui ka suhetest. Kuigi romantikapisik on mehel küljes, tõdeb ta, et pole romantiliste žestide tegemises just kõige osavam. „Mu meelest oleks ka see romantiline, kui ma ütlen kaaslasele, et täna on meie päev, siis ostan talle sušit ja viin ta Paasiku koertemõisa kutsikaid vaatama, aga ise lähen sõpradega karti sõitma,“ räägib Claus.