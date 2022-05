ÜHEGA LAPSED, TEISEGA ARMASTUS! Rahvasaadik Mart Võrklaev oli salasuhtes teise naisega

„Kinnitan, et minu eelmine suhe on mõni aeg tagasi lõppenud ja mul on uus partner,“ ütleb Võrklaev, et on koos justiitsministeeriumi pressiesindaja Kertu Laadogaga (29). „Praeguseks on aga kõik osapooled asjast teadlikud ja salasuhtega tegemist kindlasti enam pole,“ räägib poliitik ja lisab, et nad on Kertuga väga õnnelikud.