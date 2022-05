Eesti filmimaastikul põrunud näitleja sai rolli Netflixi linateoses „Luther“: Inglismaal olin nii üksik, et jõin iga päev pudeli viskit

„Minu kogemus on see, et lihtsam oli saada Hollywoodi näitlejatega Netflixi filmi kui Eestis filmirolli, isegi väikest rolli. See on ju absurdne! See ei tohiks nii olla,“ ütleb Einar Kuusk, vihjates, et Eesti filmitööstuses on väga palju onupojapoliitikat.

Einari suureks unistuseks 20. eluaastates oli pääseda maailma filmitööstusesse näitlema, just Hollywoodi, seetõttu otsustaski ta tol ajal minna kolm korda Ameerikasse, et seal läbi lüüa, kuid tulutult. 100 dollarit näpus, lendaski ta 20. eluaastate alguses enda unistuste poole püüdlema. Ööbis latiinoperekonna väikses ja räpases uberikus, kus põrandal jooksid ringi prussakad ning talle võimaldati vaid lastele sobivas suuruses madrats. Einari jaoks oli tavaline, et tal olid näpud täiesti põhjas. „Ma nälgisin vahepeal, sest mul ei olnud raha. Olin kaks päeva söömata ja varastasin lõpuks poest Snickerseid,“ räägib Einar, kes sai põhilise sissetuleku videote tegemisest, kuid vahel oli ka perioode, kus tööd lihtsalt ei olnud.

Mingil hetkel ta mõistis, et ka Inglismaal on nii-öelda Hollywood. Nelja aasta eest otsustaski ta oma seljakoti kokku pakkida ja Inglismaale kolida.„Elu Inglismaal oli nii üksildane, et ma hakkasin iga päev viskit jooma. Jõin iga päev pea pudeli viskit ära, sest mul on ärevushood. Jõin hommikul seitsmeni, pea oli peldikupotis ja värisesin. Leiad ennast Inglismaalt, ilma lähedasteta, naiseta, ülejoonuna peldikupotist, see on ikka väga hull. Sain aru, et mul on probleem, ja kolisingi lõpuks ära sealt.“

Einar meenutab kandideerimist Netflixi filmi „Luther“, kuid kandideerimisvideot saates, ei teadnudki ta täpselt, kuhu kandideerib. Ta lausub: