LIGI MILJON VAATAMIST! Hanno Pevkuri maskisaate esitus saab ukrainlastelt ohtrasti kiidusõnu

Meelelahutussaates „Maskis laulja“ teiseks jäänud poliitik Hanno Pevkur on ukrainlastelt saanud viimastel päevadel hulganisti ülistavaid kommentaare ja tänusõnu. Nimelt on klipp Pevkuri esituses kõlanud Ukraina patriootilisest laulust „Vennad ukrainlased“ läinud sotsiaalmeedias ringlema ja ei jäta sealseid vaatajaid sugugi ükskõikseks. „Aitäh, et toetate ukrainlasi sel raskel ajal,“ tänatakse sotsiaalmeedias.