Eakate nutiabi grupi eestvedaja Karl Gustav Adamsoo: seeniorist lähedasele surutakse telefon jõulukuuse all pihku, sõnades, et hoia nüüd lipp kõrgel – sellega asi piirduma ei peaks

„Kui ma olin haige, 39kraadise palavikuga voodis siruli, oli minu vanaemal alati aega, et mulle tundide viisi piimasuppi keeta või kududa valmis need villasokid, mis mind sügise saabudes soojendasid. Meie vanavanematel on alati meie jaoks olnud aega. Tasuks mõelda, kas ka meil on nende jaoks aega olnud,“ mõtiskleb Raadio Elmar värske saatejuht, suhtekorraldaja ja saate „Eesti otsib superstaari“ kuuenda hooaja finalistina tuntuks saanud Karl Gustav Adamsoo (27), kes lõi Facebookis eakate nutiabigrupi.