Kas Putini võimlejast armuke on jälle rase?

Kuuldavasti on Putinil (69) olnud juba 2008. aastast peale salasuhe võimleja ja olümpiakulla Alina Kabajevaga (38). Venemaa liidrist üle 30 aasta noorem ekssportlane - Venemaa painduvaimaks naiseks tituleeritu - on talle sünnitanud väidetavalt kaks last, kuid Putin pole järglasi avalikult tunnistanud. Ametlikult on Putinil oma eksabikaasa Ljudmilaga kaks täiskasvanud tütart.