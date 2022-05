ÕL VIDEO | KUULUS TIKTOKIS | Mahehäälne laulumees trannot: olen terve elu mänginud viiulit ja siis tuleb mingi vend, kes teatab: „Aa, sa oled see Saaremaa vee tüüp ju!“

Põlvamaalt Ahjalt pärit Rannot on kogu elu ümbritsenud noodid. Väikese maakoha vastikud koolikiusajad üritasid küll väikest Rannot tema teelt sügavale rappa suruda, kuid see neil ei õnnestunud. „Maakoolid on ikkagi teisest tõust võrreldes linnakoolidega. Sel ajal eriti. Kuidas ma ütlen… Lapsed saavad olla ikka väga kohutavad üksteise vastu. Ahjal oli see tõesti uskumatu. Kokkuvõttes muutis see mind tugevaks inimeseks, aga mäletan aegu, kus ma ikka igal nädalal nutsin koolis, sest kiusati. Sain aga aru, et kiusajatele tuleb vastu anda,“ meenutab noormees valusaid koolipäevi.