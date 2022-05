Elizabeth II loobub terviseprobleemide tõttu tähtsast tseremooniast

96aastasel monarhil on probleeme liikumisega ning ta on mitu hiljutist ülesastumist ära jätnud, kirjutab BBC News. Kuningakoda oli esmaspäeva õhtuni öelnud, et kuninganna loodab parlamendi avatseremoonial osaleda, kuid siis saabus teade, et Tema Majesteet on sunnitud „episoodiliste liikumisprobleemide“ tõttu ülesastumise ära jätma.