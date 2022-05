MASKISAATE SUURIM ÜLLATAJA! Televaatajaid rabanud Hanno Pevkur rõõmustab: peamine eesmärk saigi täidetud!

Seda, et saate „Maskis laulja“ suursugusest Malekuninga kostüümist võiks välja hüpata poliitik Hanno Pevkur, ei osanud ette näha ei televaatajad, žürii ega Pevkuri enda kolleegid-tuttavad. „Selline tähelepanu, mis on saatele ja ühes sellega ka minule tulnud, teeb väga alandlikuks. Loomulikult on mul hea meel, et saates õnnestus täita peamine eesmärk – jäädagi üllatuseks,“ räägib meelelahutussaates teise koha võitnud kolmekordne minister.