RAHVAS MARUS: kuidas pääses Putini-meelne noor artist üle Eesti piiri siinsete inimestega pilte klõpsima?

Klava Koka nime all tuntud vene lauljat, laululoojat ja juutuuberit Klavdija Võsokovat saab näha ühismeediasse postitatud fotodel ringi liikumas nii Narvas kui Tallinnas. Instagramis on tal lausa üle kaheksa miljoni jälgija. Mõistagi tundsid ka Narva noored äärmiselt populaarse vene staari kohe ära – Koka Instagrami lugudest saab näha, et temalt paluti piirilinnas nii autogramme kui ühisfotosid.