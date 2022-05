Monaco vürstinna Charlene näitas end pärast pikka haigust taas avalikkuse ees

Ajakirja People teatel leidis laupäeval kaheaastase vaheaja järel aset Monaco kaitsepühaku Püha Devota nime kandev ragbiturniir, mille sponsor on vürstinna Charlene ja tema sihtasutus. Võistlusel osales sada alla 12aastast sportlast. Charlene'i lähikonna sõnul on see võistlus talle ehk kõige südamelähedasem.