50 MILJONI DOLLARI KOHTUPROTSESS: pudeliga vägistamine ja voodisse roojamine

Paari aasta tagusel kohtuprotsessil Londonis, kus Depp (58) süüdistas teda naisepeksjaks nimetanud kõmulehte laimus, jäi ta alla – kohtunik otsustas Amber Heardi (36) ja teiste tunnistajate väidetele toetudes, et Hollywoodi staar oli tõesti oma eksnaise kallal vägivallatsenud. Praegune kohtuprotsess Virginia osariigis puudutab Heardi arvamusartiklit Washington Postis (detsember 2018), kus näitlejanna kirjeldas – nimesid nimetamata – end koduvägivalla ohvrina. Depp kaebas eksabikaasa kohtusse, nõudes temalt 50 miljonit laimu eest. Panused on vägevad: Heard avaldas vastuhagi ja tema nõudmine on juba 100 miljonit dollarit.