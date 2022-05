„Maskis laulja“ võitja Franz Malmsten: edasi plaanin kõik Eesti saated ükshaaval ära võita

„Maskis laulja“ saates selgus, et lisaks heale näitlemisoskusele oskab Franz ka hästi laulda. „Andekus on väga subjektiivne mõiste. See ei ole täpselt õige sõna, pigem on asja nimi töökus. Selleks, et erinevaid asju osata, tuleb nende nimel tööd teha,“ toob Franz välja, miks teda saates selline edu saatis, et ta esimese mittelauljana saate kinni pani.