SÜDAMEVALU: staaripaari beebi veetis üle saja päeva intensiivraviosakonnas

Vendadebändist Jonas Brothers tuntud Nick ja endine iluduskuninganna said Malti Marie vanemateks surrogaatema abil. „Mõtleme sel emadepäeval tahes-tahtmata nendele viimastele kuudele ja tundemöllule, mida nii paljud inimesed on pidanud üle elama, nagu nüüd teame,“ ütles Jonas ja lisas, et tema ja Priyanka tütar on viimaks kodus. Lapsuke oli veetnud intensiivraviosakonnas üle saja päeva.