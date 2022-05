Laulja Reet Kromel: „See on meeletu teekond, mille olen oma autistist pojaga läbi käinud!“

KOOS LÄBI RASKETE AEGADE: „Pojaga oleme palju rääkinud möödunud rasketest aegadest ja oludest, millest oleme ajaga välja kasvanud. Oleme avastanud, et just varases lapsepõlves kogetud rikkalik abi on olnud väga oluline ja tähendusrikas kandepunkt tema edasisele elule ja arengule,“ ütleb Reet Kromel. Foto: Sirli Raitma