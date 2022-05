GALERII | VÕIDUTSES SININE AHV! „Maskis laulja“ kolmanda hooaja võitis esmakordselt mittelaulja: elukaaslane hammustas läbi, aga muidu on tore mäng käinud selle ümber

Maskisaate kolmanda hooajal tšempion on Sinine Ahv ehk Franz Malmsten. Temast sai esimene näitleja ehk mittelaulja, kes on saates esimese koha pälvinud. „Mina ei tea, et vanemad teaksid veel. Ei tea, kas nad mängisid topeltmängu või mida. Ma arvan, et mul on õnnestunud,“ sõnab ta küsimuse peale, kuidas vanemate eest suutis osalemist varjata.